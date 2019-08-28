الجيش الليبى يكذب "الإخوان": نسيطر على جميع محاور القتال

أكد الجيش الوطني الليبي سيطرته الكاملة على الموقف العسكري في مختلف محاور القتال، نافيا أكاذيب أبواق الإخوان الإرهابية حول سير العمليات العسكرية.



وأوضح الجيش الليبي في بيان أن تحركاته باتجاه مدينة غريان كشفت العديد من التجهيزات التي أعدتها تركيا وتنظيم الإخوان الإرهابي التي يعولون عليها.



وقال المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي: "إن سحب قوة المليشيات من مختلف المحاور من خلال عملياتنا المحددة والمبرمجة أكدت ما يصل إلى الجيش الوطني من معلومات كانت القيادة بحاجة إلى التأكد من صحتها".



وتابع أن "غريان هدف لا بد من التعامل معه بشكل تعبوي لتحقيق نتائج خاصة"، مؤكدا أن عمليات الجيش بالمدينة "لا تهدف لمجرد دخول المدينة ولكن لكشف مفاجآت عسكرية ستكون حاسمة على الجبهات".



ونفذ الجيش عمليات عدة بمحيط مدينة غريان والعاصمة طرابلس أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين أبرزهم صلاح الشين أحد أهم القيادات المتطرفة للتشكيلات المسلحة في مدينة الزاوية، وفقا للواء 22 مجحفل التابع للجيش الليبي.