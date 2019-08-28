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عالم

استشهاد شرطيين وإصابة 3 مواطنين في تفجير ثان بغزة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:09 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
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أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم، استشهاد اثنين من عناصر الشرطة بالقطاع جراء انفجار ثان وقع بالقرب من أحد الحواجز الأمنية جنوب مدينة غزة.

يأتي ذلك عقب غارة لطيران الاحتلال منذ قليل على جنوبي القطاع أسفرت عن مقتل مواطنين وإصابة ثالث في حالة حرجة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني اياد البزم في بيان صحفي مساء اليوم بشان التفجير الثاني إن اثنين من عناصر الشرطة استشهدا نتيجة انفجار وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الدحدوح جنوب مدينة غزة، وتفحص الأجهزة المختصة طبيعة الانفجار.

من جانبها كشفت وزارة الصحة بغزة أن شابيْن آخريْن وسيّدة أصيبا بجراح في الحادث الذي استهدف الشرطة.

وأفادت مصادر عبرية في وقت سابق أن طائرات الاحتلال اغتالت مساء اليوم اثنين من عناصر حركة الجهاد الإسلامي فيما تعلن الحركة حتى الآن عن وفاة أيا من عناصرها.
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