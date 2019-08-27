حزب الله يجهّز لـ«ضربة مدروسة» ضد إسرائيل

قال مصدران متحالفان مع «حزب الله» اللبناني لوكالة أنباء «رويترز» اليوم، إنه يجهز «لضربة مدروسة» ضد إسرائيل بعد تحطم طائرتين مسيّرتين في بيروت، لكنه يهدف في الوقت نفسه إلى تجنب نشوب حرب جديدة.





وأوضح أحد المصدرين لـ«رويترز» أنه «يتم الترتيب الآن لرد فعل مدروس بحيث لا يؤدي ذلك إلى حرب لا يريدها (حزب الله) ولا إسرائيل».





وأضاف: «التوجه الآن إلى ضربة مدروسة، ولكن كيف تتدحرج الأمور هذا موضوع ثانٍ، فالحروب لا تكون دائماً نتيجة قرارات منطقية».





واجتمع المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الذي يضم الرئيس ورئيس الوزراء وقائد الجيش، اليوم (الثلاثاء)، وأكد «حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد أي اعتداء».





وذكر الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس (الاثنين)، أن لبلده الحق في الدفاع عن نفسها، وشبّه الهجوم بالطائرتين المسيّرتين بأنه «بمثابة إعلان حرب».





بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، إن زعيم «حزب الله» حسن نصر الله ينبغي أن «يهدأ» بعدما حذّر إسرائيل من أنه يعد لرد وشيك على سقوط الطائرتين المسيّرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت.





وكان نصر الله قد اتهم في كلمة يوم (الأحد) الماضي، إسرائيل بشن هجوم بطائرة مسيّرة انفجرت في وقت سابق من ذلك اليوم.





وقال نصر الله: «أقول للجيش الإسرائيلي على الحدود... من الليلة قف على الحائط على رِجل ونصف وانتظرنا... يوم يومان ثلاثة أربعة... انتظرنا... لأن ما حصل لن يمر معنا... لن يمر».





وانفجرت إحدى الطائرتين قرب الأرض مما أوقع أضراراً بالمركز الإعلامي لـ«حزب الله» في الضاحية الجنوبية ببيروت التي تهيمن عليها. ولم تعلن إسرائيل المسؤولية عن الطائرتين المسيّرتين.





ولم تتضح بعد تفاصيل تتعلق بالمكان الذي انطلقت منه الطائرتان.





وقال «حزب الله» إن الطائرتين المسيّرتين كانتا تحملان متفجرات وذلك بعدما فكّك خبراؤه الطائرة الأولى.