خلال دقائق.. انفجار ثان يضرب نقطة أمنية في غزة وسقوط مصابين

ضرب انفجار ثان قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء، عند نقطة الساحل التابعة لشرطة المرور في الشيخ عجلين غرب غزة وأنباء عن إصابات.



يأتي ذلك عقب قصف إسرائيلي جنوبي غزة منذ قليل، أسفر عن استشهاد اثنين، وإصابة ثالث بجروح خطرة في عملية اغتيال لاثنين من حركة الجهاد الإسلامي، وذلك وفق وكالة "شهاب" الفلسطينية.



وأوضحت وزارة الداخلية بغزة في بيان مساء اليوم، أن انفجار آخر استهدف حاجزًا للشرطة على شارع الرشيد الساحلي، في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، خلّف عددًا من الإصابات، وأن قوات الشرطة والأجهزة الأمنية تتابع التحقيق في موقعي الانفجارين.



من جانبه حذر جهاز الأمن الداخلي في غزة من التسرع في نقل الأخبار، مطالبًا باستيفاء المعلومات من الجهات الرسمية، والبعد عن نشر أجواء الإشاعة وممارسة الحرب النفسية.



وأضاف جهاز الأمن الداخلي، "نتابع ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من حالة التعاطي مع المواقع الأمنية الصهيونية، والتسرع في نقل الأخبار، والتحليلات التي قد تتطابق مع أهداف الاحتلال؛ لنشر حالة من الخوف والحرب النفسية".