سونيجو يتأهل للدور الثاني ببطولة أمريكا المفتوحة

حجز الإيطالي لورينزو سونيجو مقعده في الدور الثاني ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، خاتمة البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام)، إثر فوزه الثلاثاء على الإسباني مارسيل جرانوييرس بثلاث مجموعات دون رد.



وتأهل المصنف الـ49 عالميا لهذا الدور عقب فوزه بنتيجة 6-3 و6-4 و6-4 خلال ساعة و21 دقيقة.



ويعد جرانوييرس ثالث إسباني يغادر ملاعب (فلاشينج ميدوز) بعد روبرتو كارباييس وخاومي مونار.



من جانبه، قد يدخل سونيجو اختبارا إسبانيا آخر في الدور الثاني في حالة فوز بابلو أندوخار على البريطاني كيلي إدموند.