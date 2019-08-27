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محافظات

"شمال سيناء" تعلن أسماء المقبولين في منح جامعة سيناء

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:23 م
جامعة سيناء
جامعة سيناء
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أعلنت محافظة شمال سيناء، أسماء الطلاب المقبولين في منح جامعة سيناء من أبناء المحافظة، وذلك للدراسة في كليات الجامعة بفرعيها بالعريش والقنطرة للعام الدراسي 2019 2020 بالمجان.

وقال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم قبول عدد 35 طالبًا وطالبة منهم 20 طالبًا وطالبة بصفة أساسية و15 طالبًا وطالبة بصفة احتياطية، مشيرًا إلى أنه تم قبول الطلاب للدراسة في كليات الجامعة بفرعيها في كل من العريش والقنطرة، وهم موزعين بواقع 10 طلاب أساسيين و5 طلاب احتياطيين للدراسة في كلية الهندسة فرع العريش، إلى جانب طالبين أساسيين للدراسة في كلية الهندسة بقرع القنطرة شرق: 3 طلاب بصفة أساسية و5 طلاب بصفة احتياطية للدراسة في كلية العلاج الطبيعي بفرع القنطرة، و5 طلاب أساسيين و5 طلاب آخرين احتياطيين للدراسة في كلية تكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة بالعريش.

وأوضح المحافظ أنه تم اختيار الطلاب المقبولين عن طريق لجنة خاصة طبقًا للضوابط الخاصة بالمنحة والمتمثلة في أن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية ومن أبناء المحافظة أو المقيمين بها إقامة دائمة، ومن الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية للعام الدراسي الماضي والحصول على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية من محافظة شمال سيناء، إلى جانب الحصول على مجموع درجات بنسبة 80% على الأقل للحصول على المنحة.

يشار إلى أنه سبق تلقي طلبات الحصول على المنحة في مركز المعلومات بديوان عام المحافظة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 18 أغسطس وحتى يوم الخميس 22 أغسطس الجاري.
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