باستثناء الأمير وولي العهد..منع إطلاق أسماء أشخاص على شوارع الكويت

اقترح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي، منع تسمية المدن والشوارع بأسماء أشخاص باستثناء من تولى إمارة البلاد أو ولاية العهد.



جاء ذلك ضمن تعديلات، اقترحها وزير الأوقاف الكويتي فهد الشعلة، على 21 مادة ضمن القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، وقد رفعها إلى رئيس إدارة الفتوى والتشريع؛ لإجراء المراجعة والصياغة القانونية اللازمة وفقًا للاختصاص، وذلك وفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية.



وأوضح "الشعلة" أن التعديل شمل 9 مواد تتعلق بالمجلس البلدي، منها تسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين، وفقًا للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس الوزراء، ونص التعديل على أنه لا يجوز إطلاق أسماء الأشخاص على المدن والضواحي والمناطق إلا لمن تولّى مسند الإمارة أو ولاية العهد من حكام الكويت.



كما تضمن المقترح بعض التعديلات على المواد الخاصة بمخالفات البناء، واقتراحات أخرى.