ميسي وبيكيه يشاركان في افتتاح ملعب يوهان كرويف

افتتح نادي برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، ملعبه الجديد والذي أطلق عليه ملعب “يوهان كرويف” تكريمًا للأسطورة الهولندية الراحل والنجم والمدرب السابق للفريق.



وشارك في افتتاح ملعب يوهان كرويف إبن الأخير جوردي كرويف، بجانب عددًا من نجوم برشلونة وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والثلاثي الإسباني جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكينس وسيرجي روبرتو، والهولندي فرينكي دي يونج.



وبجانب لاعبي برشلونة فقد تواجد في حفل الافتتاح أرملة يوهان كرويف، وكابتن برشلونة للسيدات مارتا توريجون، وكابتن برشلونة ب فيران سارسانيداس.



وسيقوم لاعبو برشلونة بالتدرب على ملعب يوهان كرويف، وبجانب ذلك ستقام عليه مباريات فريق السيدات والشباب عندما يكون الوقت متاح لذلك.



وقام النادي بوضع تمثال خاص ليوهان كرويف أمام الملعب الجديد.