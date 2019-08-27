واشنطن تعلن حرصها على العمل مع مجلس النواب الليبي

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم، حرصه على العمل مع مجلس النواب الليبي، من أجل الوصول للسلام في ليبيا.



جاء ذلك في رسالة استلمها رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، اليوم، من السفير الامريكي، الذي استلم مهام سفارة بلاده لدى ليبيا مؤخرًا ردًا على رسالة الترحيب التي بعث بها العقوري إليه، حسب صحيفة المرصد الليبية.



وأكد المكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبي، أن رسالة نورلاند أكدت على حرص الولايات المتحدة على دعم ليبيا في مسيرتها نحو الاستقرار والازدهار.



وباشر نورلاند مهامه على رأس البعثة الدبلوماسية الأميركية في ليبيا التي تعمل بشكل موقت من العاصمة التونسية، في 14 أغسطس الجاري، بعد اعتماد تعيينه من قبل مجلس الشيوخ في واشنطن.