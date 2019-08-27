جاسكيه يودع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

ودع الفرنسي ريشار جاسكيه بطولة أمريكا المفتوحة للتنس من الدور الأول، وذلك عقب خسارته اليوم الثلاثاء أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني 4 6 و3 6 و6 2 و2 6.



ويلتقي بيريتيني في الدور التالي مع الفائز من المباراة التي تجمع البرتغالي جواو سوزا والأسترالي جوردان تومسون.



كما فاز الأسترالي أليكسي بوبيرين على فيديريكو دلبونيس 6 1 و7 5 و7 5 (7 5)، ليضرب موعدا في الدور الثاني مع الفائز من المباراة التي تجمع بين ميخائيل كوكوشكين من كازاخستان والإسباني روبرتو باوتيستا أجوت.



وتأهل الإيطالي لورينز سونيجو للدور الثاني بتغلبه على الإسباني مارسيل جرانويرس 6 3 و6 4 و6 4.



ومن المقرر أن يلتقي سونيجو في الدور التالي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين البريطاني كيلي إدموند والإسباني بابلو أندوخار.



كما تأهل الروسي أندري روبليف بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6 4 و6 7 (5 6 )و7 6 (9 7) و7 5.



ويلتقي روبليف في الدور المقبل مع الفرنسي جايل سيمونالذي تغلب على الأمريكي بيورن فراتانجيلو 5 7 و7 5 و7 5 و7 5.



وتأهل أيضا للدور الثاني أليكساندر بوبليك من كازاخستان بعد فوزه على الكولومبي سانتياجو جيرالدو 2 6 و6 صفر و7 5 و3 6 و6 4.



ويلتقي بوبليك مع الفائز من المباراة التي تجمع بين الإيطالي توماس فابيانو والنماسوي دومينيك ثيم.



وتأهل أيضا الكرواتي مارين سيليتش بتغلبه على الروسي مارتن كليزان 6 3 و6 2 و7 6 (8 6).



ويلتقي سيليتش في الدور التالي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين الصربي فيليب كراينوفيتش مع الألماني سيدريك مارسيل ستيبي.



وفاز الإسباني فرناندو فيرداسكو على الألماني توبياس كامكي 6 3 و3 6 و6 1 و6 2، ليضرب موعدا مع الفائز من المباراة التي تجمع بين الكوري هيون تشونج والأمريكي إرنستو إسكوبيدو.



كما تأهل الأمريكي جون إيسنر عقب فوزه على الإسباني جيليرمو جارسيا لوبيز 6 3 و6 4 و6 4، ويلتقي إيسنر في الدور التالي مع الألماني يان لينارد شتروف أو النرويجي كاسبر رود.