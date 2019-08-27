ديمبيلي مفتاح تعاقد برشلونة مع نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن عثمان ديمبيلي نجم فريق نادي برشلونة الإسباني هو مفتاح إعادة التوقيع بالنسبة للبلوجرانا مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.



ويرتبط الدولي البرازيلي بالعودة إلى كامب نو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أعلن رغبته في الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية.



ويتنافس ناديا برشلونة وريال مدريد على خدمات اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، ولكن النادي الكتلوني أكثر جدية في المفاوضات، وأعلن مديره الرياضي بورداس قبل قليل أن نادي ملعب كامب نو اقترب من حسم صفقة نجم السليساو.



وذكرت صحيفة سبورت الشهيرة والمعروفة بميولها الكتلونية أن البرسا سيكون بحاجة إلى موافقة ديمبيلي على الانتقال إلى صفوف النادي الباريسي، من أجل التعاقد مع نيمار، حيث توصل مسؤولو الناديين إلى اتفاق يقضي بانتقال الجناح الفرنسي إلى ملعب حديقة الأمراء، مع دفع مبلغ 170 مليون يورو على دفعتين، إحداهما هذا العام والأخرى العام القادم.



ونجح نيمار في كسب محبة جماهير البرسا خلال فترته مع الفريق، وكان أحد العوامل الرئيسية التي ساعدت برشلونة على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في عام 2015، ومنذ ذلك الحين، لم تدخل ذات الأذنين خزينة بطل الدوري الإسباني.