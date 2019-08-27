نادية مصطفى تختتم حفل مهرجان القلعة بأغنية "أدعوا لمصر"

انتهى منذ قليل حفل المطربة نادية مصطفى الغنائي، الذي أحيته مساء اليوم الثلاثاء، على مسرح محكي القلعة، ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين، من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.



واختتمت "نادية" الحفل بأغنية وطنية اشعلت حماس الجمهور، وهي "أدعوا لمصر" في جو وطني وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وقدمت نادية مصطفى خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغنياتها الشهيرة، ومنها: "الصلح خير، وسلامات، ومسافات، جاى فى إيه" وغيرها.



وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، قد كرمت المطربة نادية مصطفى خلال حفل افتتاح الدورة ٢٨ لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء، بجانب ٩ شخصيات أخرى ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، وهم المطرب علي الحجار، ومحمد الحلو، وعازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، عبده أبو المجد أحد مؤسسي المهرجان، محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية، وعبد الحكيم تقي الدين المدير الإداري لفرقة باليه أوبرا القاهرة.