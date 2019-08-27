بيكيه يرفض الكشف عن فحوى حديثه مع نيمار

كشف جيرارد بيكيه نجم فريق نادي برشلونة الإسباني أنه تحدث مع زميله السابق، نيمار دا سيلفا، نجم فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي بشأن العودة إلى صفوف البلوجرانا.



ويرتبط الدولي البرازيلي بالعودة إلى كامب نو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أعلن رغبته في الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية.



ويتنافس ناديا برشلونة وريال مدريد على خدمات اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، ولكن النادي الكتلوني أكثر جدية في المفاوضات، وأعلن مديره الرياضي بورداس قبل قليل أن نادي ملعب كامب نو اقترب من حسم صفقة نجم السليساو.



ونجح نيمار في كسب محبة جماهير البرسا خلال فترته مع الفريق، وكان أحد العوامل الرئيسية التي ساعدت برشلونة على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في عام 2015، ومنذ ذلك الحين، لم تدخل ذات الأذنين خزينة بطل الدوري الإسباني.



المدافع الدولي الإسباني تحدث في هذا الصدد إلى صحيفة دايلي إكسبريس البريطانية قائلًا “نعم، لقد تحدثنا. ولكن بوضوح، هي محادثة خاصة”.