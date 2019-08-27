محمد السيد عيد: فاروق حسني أفضل وزير للثقافة في مصر

قال الكاتب محمد السيد عيد، إن فاروق حسني أفضل وزير ثقافة في مصر، مشيرا إلى أن فاروق حسني كان قادرا على إدارة الخلافات مع خصومه، ويعرف كيف يدير الثقافة في مصر.

وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه يرى ضرورة إعادة النظر في المسؤولين المتواجدين على رأس الأجهزة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى وضع سياسة أو استراتيجية ثقافية لمصر، مشددا على ضرورة الاهتمام بهيئة قصور الثقافة.

وتابع أن أسامة أنور عكاشة هو عمدة الكتابة والمؤلفين وشيخ الطريقة في الكتابة التليفزيونية، فهو كاتب كبير من المعدودين في الدراما المصرية.