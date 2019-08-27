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رياضة

برشلونة: نيمار يقترب من العودة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:08 م
نيمار
نيمار
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أكد خافيير بورداس نائب رئيس نادي برشلونة، أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع باريس سان جيرمان، من أجل عودة البرازيلي نيمار لصفوف البارسا.

وقال بورداس، في مطار برشلونة للصحفيين، حيث نقلت تصريحاته موندو ديبورتيفو "لا يوجد اتفاق بعد، لكن المفاوضات مستمرة بين الطرفين".

وتابع "نحن أقرب لحسم المفاوضات لصالحنا وعودة نيمار لملعب الكامب نو من جديد".

وهبطت طائرة وفد برشلونة في مطار إقليم كتالونيا، بعد اجتماع أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، للتفاوض حول ضم نيمار.

وأفادت تقارير صحفية فرنسية، أن برشلونة عرض 170 مليون يورو على باريس سان جيرمان، مقسمة على دفعتين لضم نيمار.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة باريس سان جيرمان وعدت بالرد على عرض برشلونة مساء اليوم أو غدًا الأربعاء على أقصى تقدير.

وفي المقابل، ألمحت شبكة "سكاي سبورت" إلى أن ريال مدريد ليس بعيدًا، ومازال في محادثات للتعاقد مع النجم البرازيلي، قبل غلق باب التعاقدات في أوروبا يوم 2 سبتمبر المقبل.
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