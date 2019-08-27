الأردن يتعرض للخسارة في بطولة قطر الودية للناشئين

حقق منتخب قطر الفوز على ضيفه الأردني 3-2، مساء اليوم الثلاثاء، في ثاني لقاءاتهما ببطولة قطر الودية الرباعية لناشئي كرة القدم.



وسجل أهداف المنتخب الأردني أدهم الرفاعي وجعفر سمارة، فيما أحرز لقطر راشد العبدالله (هدفين)، وماجد محمد.



وتوقف رصيد منتخب الأردن عند 3 نقاط، حيث كان فاز في المباراة الأولى على المالديف بنتيجة 9-0.



وفي مباراة ثانية جرت اليوم الثلاثاء، فاز منتخب أندونيسيا على المالديف برباعية دون رد.



ويخوض منتخب الأردن آخر مبارياته في البطولة بعد غد الخميس، عندما يلتقي نظيره الإندونيسي على ملعب أكاديمية اسباير.