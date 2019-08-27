برشلونة يُخلد ذكرى كرويف بملعب جديد

افتتح نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، ملعبه الجديد الذي يحمل اسم الأسطورة الهولندي الراحل يوهان كرويف بمدينة سان جوان ديسبي الرياضية، والذي سيستضيف مباريات الفريق الأول للسيدات، وفريقي الرديف والناشئين.



وبعد دقائق من كشف النقاب عن الملعب الجديد الذي يتسع لحضور 6 آلاف متفرج، خاض فريقا برشلونة وأياكس أمستردام للناشئين، مباراة استعراضية.



حضر مراسم الافتتاح من الفريق الأول للبلوجرانا، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو والهولندي فرينكي دي يونج.



كما شهد الحدث حضور رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، رفقة زوجة كرويف، داني، ونجليه جوردي وسوسيلا.



وقال بارتوميو في كلمته "إنها لحظة للتاريخ لأننا نفتتح ملعبا جديدا. إنها الخطوة الأولى لهذا الحلم الجماعي والتاريخي وهو (Espai Barca). اليوم نضع حجر الأساس لهذا المشروع".



وكانت إدارة النادي الكتالوني قد أزاحت الستار، أمس الإثنين، عن تمثال الأسطورة كرويف في قلب الممر المؤدي لملعب الكامب نو.



ويبلغ ارتفاع التمثال، المصنوع من البرونز من تنفيذ الفنان كوري أميرلان فان نييكيرك، واستغرقت عملية تنفيذه 4 أشهر، 3.5 متر، ويزن ألف و500 كيلو جرام، ويظهر فيه القائد السابق للفريق وهو يرتدي القميص رقم 9 ويعطي تعليمات لزملائه.