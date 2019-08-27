قيد حسين السيد في القائمة المحلية للأهلي

قرر النادي الأهلي، قيد الظهير الأيسر حسين السيد، في القائمة المحلية للشياطين الحمر خلال الموسم الجديد.



ورفض الأهلي، التفريط في خدمات حسين السيد على سبيل البيع النهائي، خشية رحيله للغريم التقليدي الزمالك.



وتقرر في النهاية قيد اللاعب ضمن القائمة المحلية للمارد الأحمر في الموسم الجديد.



وعاد حسين السيد من رحلة احتراف بالدوري السعودي عبر نادي الاتفاق، لمدة موسم ونصف.



ويضم الأهلي في مركز الظهير الأيسر، التونسي علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف بالإضافة إلى حسين السيد.