ثنائي جزائري على أبواب الدوري الفرنسي

اقترب الجزائريان هشام بوداوي وهيثم لوصيف ثنائي أتلتيك بارادو، من الانتقال للعب في الدوري الفرنسي، من بوابة نيس وأنجيه على الترتيب.



وذكرت صحيفة "ليكيب" اليوم الثلاثاء، أن لاعب خط الوسط هشام بوداوي، الذي سيحتفل بعامه العشرين في 23 سبتمبر المقبل، سينضم في الأيام المقبلة لنادي نيس.



وتوج بوداوي الشهر الماضي مع المنتخب الجزائري بلقب بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر.



وأضافت الصحيفة أن المدافع هيثم لوصيف على وشك الانضمام لنادي أنجيه، مشيرة بأن المدير العام للفريق أوليفييه بيكو، يعمل على إنهاء الصفقة.