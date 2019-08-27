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رياضة

أوساكا تتجاوز عقبة بلينكوفا في أمريكا المفتوحة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:03 م
لاعبة التنس اليابانية
لاعبة التنس اليابانية ناومي أوساكا
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استهلت لاعبة التنس اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة الأولى عالميًا، رحلة الدفاع عن لقبها في بطولة أمريكا المفتوحة، بفوز صعب للغاية على الروسية أنا بلينكوفا، اليوم الثلاثاء، في الدور الأول للبطولة.

ولم يكن فوز أوساكا على بلينكوفا في آخر بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى خلال الموسم الحالي، سهلًا، حيث فازت بنتيجة 6-4 و7-6 (7-5) و6-2.

وشقت أوساكا المصنفة الأولى للبطولة طريقها إلى الدور الثاني الذي تلتقي فيه مع البولندية مايدا لينيتي التي تغلبت على الأسترالية أسترا شارما 6-3 و6-4.

وعانت أوساكا الأمرين خلال المجموعتين الأولى والثانية من المباراة واللتين استغرقتا نحو ساعتين حتى حققت الفوز الثمين في المجموعة الثالثة الفاصلة.

وفوجئت أوساكا بالأداء القوي من منافستها في المجموعة الأولى حيث تقدمت بلينكوفا (3-0)، قبل أن تستعيد أوساكا اتزانها وتنهي المجموعة لصالحها 6-4.

وتكررت معاناة أوساكا في المجموعة الثانية حتى أنهتها بلينكوفا لصالحها لتحتكم اللاعبتان إلى المجموعة الثالثة الحاسمة التي شهدت فوز أوساكا على منافستها المصنفة 84 عالميا والتأهل للدور الثاني.

وكانت مباراة اليوم هي الأولى لأوساكا على ملاعب فلاشينج ميدوز منذ فوزها بلقب البطولة في الموسم الماضي لتصبح أول لاعبة يابانية تفوز بلقب إحدى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.

وفجرت لاعبة التنس الأمريكية أليسون ريسك واحدة من المفاجآت المبكرة في البطولة وأطاحت بالإسبانية جاربين موجوروزا المصنفة الأولى على العالم سابقا من الدور الأول للبطولة.

وتأهلت ريسك إلى الدور الثاني للبطولة بجدارة، بعد فوزها الثمين اليوم الثلاثاء، على موجوروزا المصنفة الـ24 للبطولة، حيث حولت الأمريكية هزيمتها في المجموعة الأولى من المباراة إلى فوز ثمين 2-6 و6-1 و6-3 على موجوروزا.

وتلتقي ريسك في الدور الثاني للبطولة مع اللاتفية إيلينا أوستابينكو التي تأهلت إلى الدور الثاني بالفوز على الصربية ألكسندرا كرونيتش 6-3 و7-6 (9-7).

وحجزت التشيكية بيترا كفيتوفا مقعدها بجدارة في الدور الثاني للبطولة بفوزها على مواطنتها دينيسا أليرتوفا 6-2 و6-3 اليوم.

وتلتقي كفيتوفا المصنفة السادسة للبطولة في الدور الثاني مع الألمانية أندريا بيتكوفيتش التي تغلبت على الرومانية ميهايلا بوزارنيسكو 6-3 و6-4.

كما تأهلت الهولندية كيكي بيرتنز المصنفة السابعة للبطولة إلى الدور الثاني بالفوز على الإسبانية باولا بادوسا 6-4 و6-2.

ولحقت السويسرية بليندا بنشيتش بقافلة المتأهلات للدور الثاني في البطولة بفوزها على ماندي مينيلا لاعبة لوكسمبورج 6-3 و6-2.
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