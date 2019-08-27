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رياضة

التعادل السلبي يفرض كلمته على موقعة الاتحاد والهلال الآسيوية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:02 م
جريدة الدستور
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فرض التعادل السلبي، كلمته على مواجهة اتحاد جدة وضيفه الهلال، الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة، في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

جاءت المباراة متكافئة بين عملاقي الكرة السعودية وسط صراع تكتيكي بين المدرب التشيلي خوسيه سييرا المدير الفني للاتحاد، والروماني رازفان لوتشيسكو، المدير الفني للهلال، حيث فرض سطوته على المواجهة التي انتهت بالتعادل في ظل عدة فرص ضائعة على مرمى الفريقين.

وتأجل حسم حسابات التأهل لدور الأربعة إلى مباراة الإياب، التي تقام في العاصمة السعودية الرياض، يوم 17 سبتمبر المقبل، وهي مباراة الهلال.

الشوط الأول

بدأت المباراة بمحاولات لجس النبض من الفريقين واستكشف الاتحاد مرمى الهلال بكرة عرضية، ضاعت فوق العارضة، لكن الهلال حاول فرض السيطرة على وسط الملعب قبل أن تسنح أول فرصة حقيقية من نصيب الفرنسي بافتيمبي جوميز، بعد تبادل بالكرة ليسدد فوق العارضة.

ورد رومارينهو بتسديدة فوق العارضة أيضًا، وحاول المدرب "سييرا" الضغط المبكر على لاعبي الهلال، ولكن خطأ دفاعي كاد أن يكلف الاتحاد الكثير، بعد فقدان الكرة لصالح جيوفنيكو، إلا أن فواز القرني حارس الاتحاد أنقذ الموقف ببراعة.

السيطرة على وسط الملعب كانت شعار مدربي الفريقين في ظل أداء متوازن من الاتحاد وعدم الاندفاع الهجومي رغم الحماس الجماهيري الكبير، كما أن الهلال أغلق المساحات أمام مهاجمي الإتي، وأبعد الدفاع الأزرق محاولة من كرة عرضية للاتحاد.

مرر "رومارينهو" كرة عرضية سريعة من الجبهة اليسرى، أبعدها دفاع الهلال، وتألق الحارس فواز القرني مجددًا؛ بالتصدي لتسديدة سالم الدوسري الرائعة، وضاعت محاولة آخرى للهلال بعرضية بدون متابعة.

ونال محمد كنو لاعب الفريق الأزرق البطاقة الصفراء للخشونة لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني مثيرًا بكرة عرضية، أبعدها الحارس فواز القرني، ولم يستغلها جوميز، وكاد رومارينهو أن يسجل في مرمى الهلال من هفوة دفاعية أيضًا للفريق الأزرق.

ورد جوميز بتسديدة أبعدها الدفاع الاتحادي، وتألق المعيوف حارس الهلال في إبعاد انفراد من فيلانويفا، الذي اخترق الدفاع، وضاعت فرصة للاتحاد من جديد.

وابتعدت تسديدة جيوفينكو، عن المرمى ثم فرصة فوق العارضة من كاريلو، وأضاع رومارينهو فرصة خطيرة للاتحاد بضربة رأس فوق العارضة.

ودفع الاتحاد بأول أورافه في الدقيقة 69 بنزول منصور الحربي، بدلًا من عبد الإله المالكي، الذي بذل مجهودًا كبيرًا، وأمسك القرني تمريرة عرضية من الهلال، في ظل تراجع بدني واضح لأداء الاتحاد.

ونال سعود عبد الحميد لاعب الاتحاد إنذارًا، وغادر رومارينهو مصابًا وشارك بدلًا منه عبد العزيز البيشي في صفوف الاتحاد، بينما أشرك الهلال لاعبه هتان باهبري بدلًا من كاريلو مع بداية الدقائق العشر الأخيرة، وألقى الهلال بثاني أوراقه بنزول أمير كردي على حساب عبد الله الحافظ.

ليعلن بعدها حكم المباراة انتهاء مواجهة اتحاد جدة وضيفه الهلال، على ملعب الجوهرة المشعة، بالتعادل، في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
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