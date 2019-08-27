اتحاد الكرة الإماراتي يغرم العين 30 ألف درهم

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة الإماراتي، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، تغريم نادي العين 30 ألف درهم، لحصول لاعبيه على 6 إنذارات في مباراتهم أمام شباب الأهلي.



وجرت المباراة يوم الجمعة الماضي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس الخليج العربي للمحترفين، وانتهت بالتعادل 2-2، وسجل 3 أهداف من الأهداف الأربعة، من ركلات جزاء.



كما وجهت اللجنة خلال اجتماعها الأول في الموسم الجديد، عقوبة لفت نظر لكل من نادي الوحدة والجزيرة والشارقة والفجيرة وعجمان، لعدم الالتزام بوجود طبيب مرخص، ضمن الطاقم الطبي للفريق.



وجاء ذلك خلال مباريات الفرق الخمسة أيضًا، في الجولة الافتتاحية من كأس الخليج العربي لكرة القدم.