روبن يلمح لعودته للملاعب بعد اعتزاله

فتح الهولندي آريين روبن نجم بايرن ميونخ السابق، الباب أمام عودة محتملة للملاعب، رغم إعلان اعتزاله مؤخرًا.



وقرر اللاعب الهولندي، البالغ من العمر 35 عامًا، تعليق حذائه هذا الصيف، بعد نهاية عقده ورحيله عن البايرن، وذلك بسبب إصاباته المتكررة في الفترة الأخيرة.



وخلال تصريحات لإذاعة "NPO" الهولندية، وصف روبن اعتزاله بالقرار الأصعب في مسيرته، مضيفًا "لقد كان قرارًا بعد صراع مع العقل والقلب".



وبسؤاله عن مدى إمكانية عودته من الاعتزال، أجاب روبن "دائما ما أقول بأنه لا يمكنك قول لا على الإطلاق، فخلال شهر أو اثنين، بات لدي شعور غريب بأنني افتقد ممارسة كرة القدم، وأقول بداخلي بأنه يتحتم عليّ العودة".



وأردف روبن "لكن بالطبع الأمر ليس بهذه السهولة، ولا أعتقد بأن الفرصة كبيرة لتحقيق هذا الأمر".



وأشار إلى افتقاده للإثارة والملاعب والمنافسة، مضيفًا "هذه الأشياء كانت مهمة بالنسبة لي، لكن الوضع لم يعد مناسبًا في الوقت الراهن، فلا يمكنني العودة في غضون أسابيع لخوض مباراة، فأنا لا أنوي القيام بذلك".