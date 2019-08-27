منتخب الإمارات للناشئين يخسر وديًا أمام نظيره السعودي

تعرض منتخب الإمارات للناشئين من مواليد 2004 للخسارة أمام نظيره السعودي وديًا بنتيجة 3-2، في أولى تجاربه الودية استعدادًا للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للناشئين.



المباراة أقيمت على استاد طحنون بن محمد بالقطارة ضمن خطة "أبيض الناشئين"، للوصول إلى أعلى معدلات اللياقة الفنية والبدنية قبل التصفيات القارية.



ويعسكر "الأبيض" في مدينة العين بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم، بحضور 24 لاعبًا، في الظهور الأول لناشئي الإمارات بعد معسكرهم الأخير في صربيا.



وتنطلق التصفيات في سبتمبر المقبل، ليبدأ ناشئو الإمارات مهمتهم من أجل الظهور في نهائيات المسابقة القارية التي تقام في 2020.



وتعد بطولة كآس آسيا للناشئين تحت 16 عامًا خير إعداد لمنتخبات القارة، من أجل المشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة.



وتتيح بطولة آسيا للناشئين التأهل مباشرة لكأس العالم للناشئين 2021 للمنتخبات الأربعة التي تصل إلى نصف النهائي.