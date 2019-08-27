"إحدى الأميرات حاولت خطفه".. محمد السيد عيد يكشف مفاجأة عن زواج سعد زغلول من صفية

قال الكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، إن شخصية قاسم أمين لم تكن مرهقة له في تصويرها بأي حال من الأحوال، موضحا أن قاسم أمين لا يمكن أن نختزله في أنه محرر المرأة، ولكنه كان كاتبا ومفكرا وهو أول من كتب في الصحافة الاقتصادية.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه خلال مسلسل قاسم أمين قدم جانبا من حياة الزعيم سعد زغلول لم يتعرض له أي مؤرخ على الإطلاق.

وذكر أنه قدم جانبا من شخصية سعد زغلول العاشق الرومانسي، موضحا أن المتعارف عليه بين المؤرخين أن الأميرة نازلي هي من زوجت سعد زغلول لصفية، موضحا أنه في هذا المسلسل قدم الحقيقة لهذه الواقعة، حيث إن هناك حوار صحفي لصفية زغلول عندما سألت فيه هل الأميرة نازلي هي من زوجتك بسعد باشا؟، فردت لا "دي كانت عايزة تتجوزه".