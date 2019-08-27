لوكوموتيف موسكو يستعير جواو ماريو من إنتر ميلان

أعلن نادي لوكوموتيف موسكو الروسي عن تعاقده مع البرتغالي جواو ماريو، لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأكد النادي عبر موقعه أنه استعار ماريو لمدة موسم واحد، مع أحقية الشراء بشكل نهائي بنهاية تلك المدة، علمًا أن اللاعب سيرتدي القميص رقم 23.



وقال جواو ماريو لموقع لوكوموتيف: "أنا سعيد للغاية بالانضمام لنادي لوكوموتيف وأعرف أنه نادٍ كبير، ولقد جمع الفريق العديد من اللاعبين الخبرة والنجوم".



وأضاف: "لقد تحدثت مع مانويل فيرنانديز عن لوكوموتيف عندما كنا معًا في منتخب البرتغال، وتشاورت مع إيدر أيضًا قبل الانضمام للفريق، وأخبرني أنه فريق جيد والأجواء هنا رائعة، والمشاركة في دوري أبطال أوروبا هي أيضًا عامل مهم".



وأتم: "موسكو مدينة رائعة ويسعدني أن أعيش وألعب هنا، وأتأكد أننا سنحقق النتيجة المرجوة ومتحمس لبدء مشواري مع الفريق، فأنا مستعد للمشاركة السبت المقبل".



ومن جانبه أكد فاسيلي كيكنادزي مدير النادي: "جواو ماريو لاعب رائع وهو نجم حقيقي في كرة القدم الأوروبية، قمنا بالكثير من العمل حتى أنهينا الصفقة، فهو لاعب متنوع ورجل ذكي وسوف يعطينا إضافة كبيرة".



ولعب جواو ماريو، الذي حط الرحال داخل صفوف إنتر في صيف 2016، بعد أن أسهم في تتويج منتخب بلاده بلقبه القاري الأول في "يورو 2016" بفرنسا، الموسم الماضي، مع وست هام يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة، ولكنه لم يشارك إلا في 3 مباريات فقط.



ويشارك لوكوموتيف موسكو في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، بصفته وصيفًا للنسخة الماضية من الدوري الروسي.



ويحتل لوكومتيف موسكو المركز الرابع في الدوري الروسي حاليًا برصيد 14 نقطة بعد مرور 7 جولات، بفارق الأهداف عن كراسنودار (المتصدر).