استئناف قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية التونسية

أعلن أنيس جربوعي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن الهيئة استأنفت، اليوم الثلاثاء، قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بإلغاء 4 قرارات رفض لمترشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة.



وأكد الجربوعي - في تصريح - ضرورة أن تبت المحكمة الإدارية في الطعون قبل يوم 31 أغسطس الجاري، وهو موعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للاستحقاق الرئاسي.



وكانت المحكمة الإدارية قضت بإلغاء أربعة قرارات لهيئة الانتخابات تخص المرشحين: الصحبي براهم ومحمد الهادى بن حسين والبحرى الجلاصى ومروان بن عمر، وأوضحت أنها راجعت الحيثيات التي تتعلق بالإشكاليات القانونية حول احتساب التزكيات الشعبية ومدى شرعيتها، واعتبرت أن قرارات الهيئة "خاطئة".



يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت في 14 أغسطس الجاري عن قبول 26 مطلب ترشح للانتخابات الرئاسية ورفض 71 مطلبا من بين 97 مطلب ترشح، ومن المقرر أن تعلن عن القائمة النهائية للمقبولين للمشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي في مدة أقصاها يوم 31 أغسطس الجاري.