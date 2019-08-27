سبورتنج لشبونة يجهز بديلا لبرونو فرنانديز بعد اقترابه من ريال مدريد

وضعت إدارة نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي خطة لتعويض رحيل نجم الوسط برونو فرنانديز، حال نجاح ريال مدريد الإسباني في ضمه، وذلك بالتعاقد مع لوكاس بورتوني، لاعب فيليز سارسفيلد الأرجنتيني، حسب ما ذكرته وسائل إعلام برتغالية.



وقالت صحيفة "كوريرو دي مانيا" البرتغالية: "إن إدارة "أسود" لشبونة تجهز عرضا لضم بورتوني (22 عاما)، في حالة دفع الفريق الملكي قيمة الشرط الجزائي في عقد فرنانديز، والمقدر بـ100 مليون يورو".



ويلعب بورتوني مع سارسفيلد منذ موسم 2016-2017، وخاض مع الفريق 45 مباراة بمختلف المسابقات، منها 4 هذا الموسم، وتبلغ قيمته السوقية حاليا 8 ملايين يورو، علما بأن عقده يمتد حتى صيف 2021.



وكان فرنانديز صاحب الـ24 عاما موجودا على رادار العديد من أندية الدوري الإنجليزي، على رأسها مانشستر يونايتد، قبل غلق باب الانتقالات في إنجلترا، إلا أن عدم توصل هذه الأندية لاتفاق مع النادي البرتغالي حال دون ذلك.



وكان الريال قريبا من ضم بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، بناءً على طلب المدرب زين الدين زيدان، غير أن الصفقة فشلت بسبب تمسك إدارة النادي الإنجليزي بخدمات اللاعب، ليوجه "الميرينجي" أنظاره إلى دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام الهولندي، غير أن الصفقة تبدو أقرب للحدوث في الموسم المقبل وليس الحالي.



ويسعى النادي المدريدي لضم لاعب جديد في خط الوسط، في ظل تراجع مستوى الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش، وإعارة داني سيبايوس إلى أرسنال الإنجليزي، وبيع ماتيو كوفاسيتش وماركوس يورينتي إلى تشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني على الترتيب.