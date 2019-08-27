المصري يخاطب الكاف لتحديد موعد مباراة بطل زنجبار في الكونفيدرالية

أرسل مسئولو فريق المصري خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وماليندي بطل زنجبار، لطلب تحديد يوم محدد لمباراة الذهاب، والمقرر إقامتها على ملعب عماني بزنجبار، في افتتاح مشوار الفريق بالبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.



وبدأ جهاز الكرة بالنادي المصري، بقيادة ياسر سالم مدير الكرة، الإعداد لرحلة الفريق إلى زنجبار؛ لملاقاة فريق ماليندي في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني، من النسخة السابعة عشر، لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.



وتواصل مسئولو المصري مع السفارة المصرية بتنزانيا؛ للتنسيق معها بشأن حجز فندق الإقامة، وكذلك ملاعب التدريب والتنقلات، وكافة الأمور الإدارية المتعلقة برحلة المصري إلى هناك.



ويلاقي فريق المصري نظيره ماليندي بطل زنجبار، في افتتاح مشواره بالبطولة الكونفيدرالية لهذا الموسم، أحد أيام 13، 14، 15 سبتمبر المقبل على ملعب عماني بزنجبار.