محافظ دمياط تفتتح معرض "العودة للمدارس" بتخفيضات 50٪

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، معرض "العودة للمدارس" الذي تنظمه الغرفة التجارية أمام مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط والذي سيستمر حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، والمقام على مساحة 600 متر مربع متضمنًا 90 باكية لبيع كافة مستلزمات المدارس.



وتفقدت المحافظ، أقسام المعرض المختلفة رافقها اللواء محمد همام السكرتير العام، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، والنائب محمد الزيني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والغرفة التجارية والمجتمع المدني والمواطنين.



وشاهدت المحافظ مختلف المعروضات من مستلزمات المدارس الخاصة بالزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية المختلفة والأحذية والحقائب المدرسية والأدوات المكتبية بتخفيضات تصل إلى 50٪.



ووجهت المحافظ خلال افتتاحها للمعرض بمراعاة تخفيض الأسعار وتحقيق هامش ربح بسيط حتى يتناسب مع محدودي الدخل والإعلان عن سعر كل سلعة قبل وبعد التخفيض حتى تتحقق الاستفادة المرجوة من وراء إقامة المعرض وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها المحافظة لدعم المواطنين وتوفير السلع لهم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق.