أسعار الخضراوات اليوم.. "الطماطم" من 2: 4 جنيهات للكيلو

قال نادي نجيب عضو شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الخضراوات، اليوم الأربعاء، حيث سجل سعر الطماطم ما بين 2-4 جنيهات للكيلو، واستقر سعر كيلو البطاطس بين 3- 5.5 جنيهات، والبصل تراوح بين 2-3.5 جنيه للكيلو.



كما استقر سعر كيلو الفاصوليا بين 25-35 جنيهًا، والخيار الصوب والبلدي بين 2- 7 جنيه، والبامية بين 12 - 20 جنيها للكيلو.



فيما استقرت أسعار الليمون بين 5-11 جنيهًا للكيلو والعنب البناتي بين 4-6 جنيهات، والجوافة بين 4-6 جنيها للكيلو والتين البرشومي بين 5-10 جنيهات للكيلو، والخوخ بين 4-9 جنيهات للكيلو.