حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 28 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: انتقال القمر الى برج الأسد يقوى نجمك جدًا جدًا وتكون انطلاقة جيدة تبشر بنشاطات ونتائج ناجحة وتستعيد تفاؤلك وتمتلىء قوة ونشاط وحماسة.



عاطفيًا: خفف من التشنّج والغيرة وحاول أن تجد الحلول بهدوء، قد تشكك في بعضهم أو تعيش خيبة تتعلق بعلاقة ناشئة.



صحيًا: أوضاعك الصحية تكون جيدة ولكن كن حذرًا من أمراض الصدر والزكام.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.