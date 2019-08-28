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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 28 أغسطس 2019

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:27 ص
جريدة الدستور
غادة موسى
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأربعاء لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-

الحمل
مهنيًا: انتقال القمر الى برج الاسد يقوى نجمك جدا جدا وتكون انطلاقة جيدة تبشر بنشاطات ونتائج ناجحة وتستعيد تفاؤلك وتمتلىء قوة ونشاط وحماسة
عاطفيًا: خفف من التشنّج والغيرة وحاول أن تجد الحلول بهدوء، قد تشكك في بعضهم أو تعيش خيبة تتعلق بعلاقة ناشئة.
صحيًا: أوضاعك الصحية تكون جيدة ولكن كن حذرًا من أمراض الصدر والزكام.

الثور
مهنيًا: اقتحم الساحات، فالوقت غير مناسب للتردد والحسابات والتكهنات والافتراضات، لكنه يملي عليك ضرورة العمل والتنفيذ.
عاطفيًا: تزدهر المخيلة ويخفق القلب، وتحتفل بخبر سعيد أو بنجاح، وتطلق مشروعًا مشتركًا مع الحبيب.
صحيًا: خفف من قيادة السيارة، وحاول أن تقوم بأي حركة مفيدة أو المشي بعض الوقت.

الجوزاء
مهنيًا: عوامل إيجابية وبنّاءة على الصعيد المهني، تترافق مع مستحقاتك المالية المحقة وتحقيق أهدافك.
عاطفيًا: الأوضاع مع الشريك من أحسن إلى جيّد، بعد اللغط البسيط الذي ساد بينكما أخيرًا.
صحيًا: حاول قدر الإمكان التخفيف من شرب القهوة والتدخين وتكثيف ممارسة الرياضة وخصوصًا المشي صباحًا.

السرطان
مهنيًا: عدم الرغبة في العمل مع بعض الزملاء الحسّاد يؤدّي إلى مشاكل ويكلفك بعض التراجع المعنوي.
عاطفيًا: محاولاتك للتخلص من سيطرة الشريك تكلفك الكثير، فحاول أن تكون بمأمن من ردة فعله.
صحيًا: تقرر الالتحاق بأحد الأندية الرياضية لممارسة التمارين التي وصفها لك طبيبك المعالج.

الأسد
مهنيًا: تستغلّ جاذبيتك لإقناع بعض العاملين معك بوجهة نظرك، فتحقق صفقات لافتة طال انتظارها.
عاطفيًا: حلم جديد يرافق سعادتك مع الشريك، فحاول أن تنتهز الفرصة المتاحة للتقدم في العلاقة خطوات إضافية.
صحيًا: راقب دقات قلبك وطريقة تنفسك بعد قيامك بأي عمل أو صعودك الدرج.

العذراء
مهنيًا: احذر التصرف بفوضى لئلا تولّد المتاعب ويكون عملك من دون جدوى أو كأنك تلاحق المستحيل.
عاطفيًا: يدخل فينوس إلى برجك ثم تلحق به الشمس ثم مركور، ما يهبك الإشعاع والكاريزما والسحر فتجذب الأنظار أينما حللت.
صحيًا: لا تخف إذا شعرت ببعض الانزعاج جراء إصابتك بوجع طفيف في المعدة.

الميزان
مهنيًا: حاول أن تتوصل بقدراتك الشخصية إلى إنجاز أعمالك بدقة ولا تؤجل قرارًا وتجنّب تأزيم المواقف.
عاطفيًا: لا تفرض على الشريك ما لا تريده لنفسك، فالمساواة بينكما هي مفتاح النجاح والاستمرارية.
صحيًا: لن تقلق بشأن وضع صحي طارىء يشغل بالك بعض الوقت لأنه غير خطر.

العقرب
مهنيًا: استعد لمهامّك جدًّا وادرس خطواتك ومشاريعك بدقّة وتروٍّ، وبادر الى إنجاز الأعمال المهمة والصعبة.
عاطفيًا: حافظ على الهدوء المطلوب هذا اليوم، وخصوصًا أن بعض المواجهات قد لا تكون في مصلحتك كما جرت العادة.
صحيًا: قد تصاب بتقلص عضلي نتيجة الإرهاق الذي تتعرض له في العمل، لكن العلاج متوافر وفعال.

القوس
مهنيًا: يناسبك هذا اليوم بظروفه وأجوائه، والثقة بالنفس هي أبرز عناوين نجاحك في المرحلة المقبلة.
عاطفيًا: تمر بيوم من الفراغ العاطفي، لكنّ ذلك لن يدوم طويلًا إذا ما تمّت معالجة الموضوع.
صحيًا: متعتك تكمن في الحصول على حمام دافىء بعد يوم طويل من العمل الشاق، وعنادك يجعلك تصر على إعادة لياقتك البدنية.

الجدي
مهنيًا: تذهب في رحلة أو سفر أو تعرف مناسبة مهمة مع الزملاء، يخفّ الضغط هذا اليوم وتكون الأمور هادئة جدًا.
عاطفيًا: تقضي ساعات على الهاتف تتحدث مع من تريد أن تكسب قلبه أو أن تعيش معه مغامرة ربما، تبدو متحمّسًا جدًا.
صحيًا: لا تكثر من سلوك المرتفعات فهي غير مفيدة للقلب، أما إذا أردت أن تمارس المشي فاختر المناطق السهلية.

الدلو
مهنيًا: مسؤولياتك كبيرة وتزداد يومًا بعد يوم، فحاول ألا تتسرع حتى لا تقع في المحظور وتدفع الثمن غاليًا.
عاطفيًا: تجد الشريك إلى جانبك في كل الخطوات المقبلة، وهو قد يفاجئك بتقديم أفضل الأفكار البناءة والمفيدة لك.
صحيًا: لا ينفع الندم بعد أن تكون قد تسببت بالسمنة لنفسك، عندها يكون قرار التخلص منها غير سهل.

الحوت
مهنيًا: إذا أردت القيام بخطوة أو مبادرة، فافعل ذلك اليوم لأن فرص النجاح تبدو أوفر حظًا.
عاطفيًا: تكون مستعدًا لتحمّل كل المسؤوليات، لكن لا بد من عدم اتخاذ قرارات أساسية وتغييرية في حياتك العاطفية.
صحيًا: الحساسية التي تعانيها منذ الصغر قد تجد لها حلًا موقتًا، لكنها تعاودك بعد توقف العلاج.
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