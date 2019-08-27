الكاتب محمد السيد عيد: دخلت التليفزيون بالصدفة وقدمت 45 مسلسلا إذاعيا

قال الكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، إنه كان يتمنى الالتحاق بمعهد فنون مسرحية، ولكن والده طلب منه الحصول على مؤهل جامعي أولا، وبعدها يكون من حقه العمل فيما يشاء.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه اختار دراسة الفلسفة، والالتحاق بكلية الآداب قسم فلسفة، لأنه رأى أنها ستساعده في المسرح.

ولفت "عيد"، إلى أنه بعد التخرج دخل الجيش في الفترة الصعبة بين حرب 67 و73، وخلال فترة الجيش جاء للقاهرة في بداية 1972، وبعدها بدأ الاحتكاك بالحياة الأدبية، وبدأ ينشر كتاباته في مجلة النصر للقوات المسلحة، وغيرها من المجلات.

وأوضح أنه كان يخطط لأن يكون قاص وناقد لكنه بدأ بكتابات للدراما والإذاعة، مشيرا إلى أنه حول مقدمة ابن خلدون إلى عمل إذاعي ثم إلى دراما وقام ببطولته محمود مرسي وزوزو نبيل، وقدم أيضًا 45 مسلسلا إذاعيا، وبعدها انتقل للعمل بالتليفزيون بـ"الصدفة".