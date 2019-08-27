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رياضة

بريطانى يستحوذ على نيس الفرنسي

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:43 م
البريطاني جيم راتكليف
البريطاني جيم راتكليف
وكالات
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أعلنت شركة إنيوس للبتروكيماويات التابعة للملياردير البريطاني جيم راتكليف، استكمال الاستحواذ على نيس الفرنسي.

وقالت إنيوس، التي تملك نادي لوزان المنتمي لدوري الدرجة الثانية السويسري منذ نوفمبر 2017، في بيان، إن نيس سيكون ضمن مجموعة إنيوس لكرة القدم، بقيادة الرئيس التنفيذي بوب راتكليف، وتتمنى أن يكون بوسع النادي "المنافسة بشكل متواصل على الصعيد الأوروبي" في المستقبل.

واشترت الشركة الشهيرة فريق سكاي البريطاني للدراجات، وغيرت اسمه إلى إنيوس، في مايو الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن إنيوس تقدم بعرض مقابل 100 مليون يورو (111.44 مليون دولار) للاستحواذ على نيس في وقت سابق هذا العام، ووافقت السلطات الفرنسية على الصفقة منذ أيام.

قال البريطاني بوب راتكليف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في فرنسا إن شقيقه الملياردير جيم راتكليف يأمل أن يصبح نيس واحدا من الفرق القوية في فرنسا بعد أن استحوذت شركته انيوس للبتروكيماويات على النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

ووافق راتكليف أمس الاثنين على شراء كامل أسهم النادي في صفقة لم يتم الكشف عن تفاصيلها المالية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن انيوس تقدم بعرض لشراء نيس مقابل 100 مليون يورو (111.44 مليون دولار) في وقت سابق هذا العام. ويتولى باتريك فييرا، الفائز كلاعب مع فرنسا بكأس العالم، قيادة نيس حاليا.

وأقرت هيئة حماية المنافسة الفرنسية عملية الاستحواذ الأسبوع الماضي. ولم يفصح بوب راتكليف عن قيمة الصفقة.

وقال بوب راتكليف الرئيس التنفيذي الذي سيتولى مهمة إدارة النادي "طموحنا هو المنافسة على احتلال المراكز الأربعة الأولى في الدوري الفرنسي والتأهل بانتظام إلى المنافسات القارية (دوري أبطال أوروبا) في غضون فترة زمنية تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات.

وأضاف أن هذا سيتم "بدون إنفاق مبالغ باهظة" لضم لاعبين.

ويعد نيس، الذي أنهى في المركز السابع الموسم الماضي، هو أحدث الأندية الفرنسية التي يستحوذ عليها مستثمرون أجانب بعد باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا وبوردو وهي أندية استحوذ عليها مستثمرون من الولايات المتحدة والخليج خلال السنوات الأخيرة.

وقال راتكليف "نعتقد أن بطولة الدوري الفرنسي لا تنال ما تستحقه من تقدير".

وتعتبر أندية دوري الأضواء في فرنسا أرخص نسبيا في صفقات الاستحواذ مقارنة مع أندية إنجلترا أو إيطاليا.

ومن وجهة نظر استثمارية، فإن الأندية الفرنسية تعد جذابة نظرا لارتفاع أسعار حقوق البث التلفزيوني واتساع القاعدة الجماهيرية في المدن الفرنسية الكبيرة مثل نيس.

واستثمرت إنيوس، التي تقدر إيراداتها بنحو 60 مليار دولار، بقوة في عدة قطاعات رياضية منها الاستحواذ على نادي لوزان المنتمي لدوري الدرجة الثانية السويسري منذ نوفمبر 2017.

كما اشترت الشركة الشهيرة فريق سكاي البريطاني للدراجات الذي حقق نجاحا كبيرا وغيرت اسمه إلى فريق إنيوس في مايو الماضي. بعدها توج الفريق بلقب بطولة فرنسا للدراجات الشهر الماضي بعد فوز الكولومبي إيجان بيرنال.

وفاز نيس، الذي تأسس في 1904، في أول جولتين في الدوري المحلي هذا الموسم ويحتل حاليا المركز الرابع.

ويتولى باتريك فييرا، الفائز كلاعب مع فرنسا بكأس العالم، قيادة نيس الذي تأسس في 1904.
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