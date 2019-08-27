انتخاب رئيس جديد لنادى الريان

انتخبت الجمعية العمومية للريان، الشيخ علي بن سعود بن أحمد آل ثاني، رئيسًا للنادي، خلال الانتخابات التكميلية التي جرت اليوم الثلاثاء، بجانب اختيار علي سالم عفيفة في منصب نائب الرئيس.



وتولى الثنائي الجديد منصبي النائب والرئيس بالتزكية خلال الاجتماع الذي عقد بعدما اكتمل النصاب القانوني بحضور 25 عضوًا يشكلون ثلثي الأعضاء.



وحرص الشيخ علي بن سعود، على تقديم الشكر لرئيس النادي السابق، الشيخ سعود بن خالد، على الفترة التي عمل فيها ورئاسة النادي.



كما قرر مجلس الإدارة الجديد للريان، تعيين علي عتيق عبد الله مديرًا تنفيذيًا للنادي خلفا لعلي ظافر الأحبابي.