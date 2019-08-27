شيخ الطريقة الشبراوية: الأغاني ليست حرامًا

قال الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوى، شيخ الطريقة الشبراوية، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن بعض الأغاني الصوفية والعاطفية تقرب من الله، وهذا يكون من خلال الفهم الخاص بهذه الأغاني، حيث إن هناك أغاني إذا تم عمل إسقاط لها، سنجدها تمجد فى المولى سبحانه.



وأوضح الشبراوي أن السلفيين والجماعات المتشددة، لايعرفون المعنى الخفي لهذه الأغانى، فبعضها تحوي معنى ظاهرا وآخر باطنا، ومن الخطأ أن نأخذ المعنى الظاهر، دون أن نأخذ فى الحسبان المعنى الباطن لهذه الأغانى، ويجب على علماء الدين أن يعرفوا الناس، أن الأغانى ليست حراما، لأن كل إنسان يفهمها على حسب هواه وفهمه، وليست كل العقول واحد.

