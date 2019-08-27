الصليب الأحمر: نزوح أكثر من 4000 عائلة من مرزق الليبية

قالت المنظمة الدولية للصليب الأحمر، إن أكثر من 4000 عائلة، أُجبرت على النزوح من مدينة مرزق الواقعة بأقصى الجنوب الليبي، إلى المناطق المجاورة، جراء الاشتباكات في المنطقة.



وأوضحت المنظمة بحسب ما أوردت صحيفة المتوسط الليبية، مساء اليوم، أن فريقها في مدينة سبها قام بتقييم الاحتياجات، ومساعدة النازحين في المنطقة.



وأشارت إلى أن ثلثي العائلات النازحة في 6 مدن، تسلمت طرودا غذائية تكفي لمدة شهر، في حين استلمت 250 أسرة أدوات منزلية أساسية.



وتشهد مدينة مرزق منذ أسابيع حالة فزع واضطراب أمني بسبب هجومات تشنها جماعات تشادية مرتزقة مدعومة من المجلس الرئاسي، على أهالي المدينة؛ حيث نفذت بحقهم حملة إبادة وتهجير وحرق منازلهم وسلب ممتلكاتهم.







