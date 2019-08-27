"اثبت إنك مش إخواني".. 3 أسئلة من الباز لمصطفى حسني حول انتمائه للجماعة

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديو مثير للجدل للداعية الشاب مصطفى حسني، والذي يمتدح فيه الأخير القيادية الإخوانية زينب الغزالي، ويصفها بالمجاهدة ذات الروح الطاهرة.

وعلق الباز على الفيديو قائلا: "مثل هذه المصطلحات لا يستخدمها إلا داعية معجون بمياه إخوانية"، موضحا أن هذا الفيديو تم تسجيله منذ عام 2005، ومن المؤكد أن مصطفى حسني على مدار 14 عاما مر بمراحل فكرية مختلفة، وأصبح الآن يخرج على القنوات المصرية يتحدث في الأخلاقيات العامة".

وطرح الباز، 3 أسئلة على الداعية الشاب مصطفى حسني، وطالبه بالإجابة عليها لكي ينفي عن نفسه تهمة الانتماء لجماعة الإخوان وهي: -

- هل ما زلت إخوانيا أم تخليت عن الجماعة؟

- إذا كنت محتفظًا بإخوانيتك فهل ما تمارسه هو نوعا من أنواع التقية؟

- ألم يئن الأوان بأن يكون لك دورا في تفكيك الخطاب الإرهابي المتطرف لجماعة الإخوان الإرهابية؟