الثلاثاء 27 أغسطس 2019 الموافق 26 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

توك شو

بعد تسجيل أول حالة وفاة.. تعرف على مخاطر السجائر الإلكترونية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:32 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحلام عبدالرحمن
طباعة
أعلن مسئولون أمريكيون عن أول حالة وفاة في الولايات المتحدة بسبب السجائر الإلكترونية ناتجة عن مرض خطير وغامض في الجهاز التنفسي يصيب الرئة، ووفقا لتقرير أذاعته قناة الغد الإخبارية، فإن تلك السجائر الإلكترونية بدأت الانتشار في أنحاء العالم عام 2007، كوسيلة مساعدة في الإقلاع عن التدخين وكبديل أقل خطورة عن السيجارة التقليدية.

وتابع التقرير، أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية أكدت ظهور حوالي 193 حالة محتملة من هذا المرض في 22 ولاية أمريكية لأشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 17 و38 عاما.

ويوضح الخبراء أن هذه الحالات تتضمن تدخين سجائر إلكترونية تحتوي على مركب زيت (THC) وهو المركب الرئيسي النشط في القنب، والموجود في عبوات السجائر الإلكترونية السائلة، ومع إجراء تحاليل لعينات من السوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية تبيّن وجود مجموعة متنوعة من المكونات الضارة مثل جسيمات متناهية الصغر ومعادن ثقيلة مثل الرصاص والمواد الكيميائية المسببة للسرطان.

وأضاف تقرير "الغد"، أن السجائر الإلكترونية تحتوي أيضا على "ثنائي الأسيتيل" الموجود في النكهات وهو المركب الذي يرتبط بمرض الجهاز التنفسي الحاد، كما توضح الأبحاث أنها تدمر خلايا الأوعية الدموية والقلب.

وفي الوقت الذي تم الترويج فيه للسجائر الإلكترونية بأنها وسيلة للإقلاع عن التدخين، أظهرت الإحصاءات أن 82% من مستخدمي السجائر الإلكترونية لم يقلعوا عن التدخين التلقيدي، بل تسببت في ارتفاع الاستخدام العالمي لها بشكل كبير، كما اتهمت بالمساهمة في رفع معدلات التدخين بين الشباب، فيما كشفت دراسة حديثة أن أغلب المراهقين الذين يدخنون السجائر الإلكترونية معرضون ثلاث مرات أكثر لإدمان الماريجوانا.

كما يعد انفجار السجائر الالكترونية تهديدا آخر يضاف إلى قائمة مخاطرها حيث توفي شخصان على الأقل في الولايات المتحدة بعد انفجارها في وجهيهما، وكشفت التقارير أن هناك 2035 حالة انفجار سجائر الكترونية بين عامي 2015 و2017.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

منذ 40 دقيقة

"اثبت إنك مش إخواني".. 3 أسئلة من الباز لمصطفى حسني حول انتمائه للجماعة

منذ يوم

"الردَّاحة".. غادة عويس "لسان الجزيرة القذر" تجبر مذيعة على الاستقالة

منذ يوم

"مباشر قطر": القوات الجوية المصرية تضرب غرور أردوغان (فيديو)

ads

الصور

image description

"الدستور" داخل لجنة اختيار نموذج محاكاة البرلمان الإفريقى

image description

"فريق الخير" أول فريق لقصار القامة في مصر (صور)

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

image description

ختام معرض المنتجات اليدوية لمتحدى الإعاقة في مطروح (صور)

الأكثر قراءة

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

نجل حسن حمدى يوضح حقيقة القبض على والده

الباز يكشف لأول مرة موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

أيام زمان

"الحاسة السادسة".. أنقذت إسماعيل ياسين من مجزرة ثأرية بإعجوبة

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

سناء جميل تحرج مفيد فوزي بعد رميه "قشر اللب" على الأرض أمامها.. فيديو

الصحة

تعرف على أسباب قرحة الفم وطرق علاجها

لاصق جلدي جديد من أدوية السرطان

العلماء يكشفون «أسوأ» فصيلة دم

مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

الرئيس نيوز

"تشريعية البرلمان" تبحث غدا رفع الحصانة عن نائبين

صحفي إيراني ينشق عن وفد بلاده.. ويطلب "اللجوء" في السويد

تأجيل دعوى تطالب بترحيل السوريين المقيمين بطريقة "غير شرعية"

بعد واقعة "الموقع الإباحي".. متحدث جامعة الأزهر يفجر مفاجأة

منوعات

احذر... السيلفي سبب رئيس لظهور التجاعيد

"روس كوسموس" بدأت الاستعدادات لرحلة القمر

"فيس بوك" يختبر نظام مراسلة جديد لـ"إنستجرام"

اليوجا تسببت في عجز فتاة بعد سقوطها من الطابق السادس

كشكول

تعليم الغربية تستعد للعام الدراسي الجديد بـ1266مدرسة

رئيس جامعة الإسكندرية يوجه بالاستعداد لاستقبال ١٨٠ ألف طالب

بيان رسمي.. جامعة الأزهر تنفي ظهور موقع إباحي خلال مؤتمر "المحرصاوي"

بروتوكول تعاون بين أكاديمية الفنون وجامعة طنطا للتبادل العلمي

إسلام سياسي

بالأسماء.. 13 إخوانى هارب مطلوبين للعدالة فى قضية "التخابر" أبرزهم محمود عزت

رئيس حزب الفضيلة يدعو إلي تنشيط العمل السري داخل الإخوان

تجديد حبس علا القرضاوي 15 يوما بتهمة تمويل الإرهاب

السعودية تجدد دعوة "الحوار اليمني" والتوحد ضد إرهاب الحوثي


زيت وسكر

إحالة 9 من العاملين بالوحدات الصحية للتحقيق ببني سويف

الخميس.. افتتاح معرض التصنيع الزراعي الأول بجامعة سوهاج

افتتاح معرض “كلنا واحد” بأسعار مخفضة ببورسعيد

ما هي أعراض حساسية السمك؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
تيكاد 7.. نحن واليابان
د.مينا بديع عبدالملك
انتخاب أسقف الإسكندرية
القس. رفعت فكرى
زجاج النافذة
ثروت الخرباوي
أسد القضاة«1»
المزيد

الثقافة

وزارة الثقافة تنظم معرض الكتاب الرابع بنادي طلعت حرب

"البيت الفني" يختتم مشاركاته بالمهرجان القومي للمسرح

"الهجرة النبوية الشريفة" محاضرة بثقافة بورسعيد

شربل داغر بالأعلى للثقافة..15سبتمبر

صفحتنا ع الفيس بوك