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مصر

الآثار: افتتاح متحف العاصمة الإدارية خلال أشهر

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:30 م
جريدة الدستور
مها صلاح
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قال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، إن مشروع إنشاء متحف العاصمة الإدارية سيتم على مساحة 8500 متر مربع، وسيتكون من دور أرضي وأول يشمل قاعة العرض الرئيسية ومجموعة من قاعات العرض الفرعية.

وأضاف وزيري، أن المتحف سيتم افتتاحه خلال عدة أشهر ليكون حزءا من مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما أنه من المقرر أن يتم نقل مقبرة "توتو" التي تم ضبطها مؤخرا بمحافظة سوهاج أثناء الحفر خلسة، كما سيتم نقل مسلة رمسيس الثاني الموجودة بالعاصمة ليتم وضعها أمام المتحف.
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