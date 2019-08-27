تعرف على خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية

بدأ طلاب الدبلومات الفنية منذ السبت الماضي، تسجيل رغباتهم، حسبما أعلنت وزارة التعليم العالي عبر الموقع الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية حتى يوم السبت الموافق 31-8-2019، ويرصد "الدستور" خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية، في سياق السطور التالية:-



- دخول الطالب على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg.



- يحدد نوع المؤهل (صناعي تجارى زراعي...."ثلاث سنوات أو خمس سنوات".



- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح كما يلي:-



- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).



- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه



أما بالنسبة لـ الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية، يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق.www.tansik.egypt.gov.eg.



- يحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به، ويظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية)، ويحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة.



- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.



- يسجل الطالب رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها، حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

