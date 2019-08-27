رئيس جامعة الإسكندرية يؤكد ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء الدراسة

أكد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال ما يقرب من ١٨٠ ألف طالب في بداية العام الجامعي الجديد.



وجاء ذلك خلال رئاسة الكردي اجتماع مجلس الجامعة، اليوم الثلاثاء، وقدم المجلس التهنئة بمناسبة بدء الدراسة بكلية الحاسبات وعلوم البيانات، وتميزها بتخصصات فريدة على مستوى الجامعات المصرية، تم اختيارها وفقًا لاحتياجات سوق العمل، واستجابة للاحتياجات القومية للدولة بضرورة تأهيل كوادر في مجال تحليل البيانات، باستخدام لغات البرمجة واستخدامها في استخلاص النتائج.



وأوضح المجلس - في بيان اليوم - أن التحويلات للكلية الجديدة بدأ ورقيًا أمس الإثنين من الكليات غير المناظرة بجامعة الإسكندرية، والمناظرة من الجامعات الأخرى في حدود النطاق الجغرافي لجامعة الإسكندرية، موضحًا أن ١٥٤ طالبا قاموا حتى الآن بتقديم أوراقهم.



وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لفحص ملفات الطلبة، حيث سيتم قبول ٥٠ طالبا في كل من البرامج الثلاثة في مجال تحليلات ومعلومات الرعاية الصحية، وتحليلات الأعمال، وتحليل وسائط الإعلام، موضحا أن التقديم مستمر لمدة أسبوعين.



وأضاف رئيس الجامعة أن العام الدراسي الجديد سيشهد تطبيق نظام الساعات المعتمدة بمعظم الكليات، موضحًا أنه سيتم تنظيم ندوات تعريفية وإرشادية لهم حول نظام برامج الساعات المعتمدة ومزاياها وشروط القبول وأقسام الكليات المختلفة لمساعدة الطلاب في الاختيار، وتجهيز أماكن استقبال الطلاب، وتوزيع دليل طلابي لكل كلية يتضمن جميع الخدمات التي تقدمها الكلية لطلابها، وتذليل الصعوبات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل العملية التعليمية لهم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من النسيج الطلابي الجامعي.