"التخطيط": زيادة نسبة التمويل الذاتي للمشروعات لـ 30% بحلول 2021

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن أن الحكومة تستهدف زيادة التمويل الذاتي للمشروعات التنموية من 25% إلى 30% بحلول عام 2021-2022، بالإضافة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات لتصل إلى 15 مليار جنيه، من إجمالي الاستثمارات الحكومية المقدره بحوالي تريليون جنيه.



وأضافت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخزانة العامة تساهم النصيب الأكبر من الااستثمارات الحكومية بنسبة 60%، لافته إلى أن الحكومة تستهدف تهميش الدور التمويلي للمنح إلي 0.5% فقط من إجمالي تمويل الاستثمارات الحكومية بقيمة 4.3 مليار جنيه فقط، بالإضافة إلي خفض الاعتماد علي القروض الخارجية إلي حوالي 3% بقيمة 25 مليار جنيه.