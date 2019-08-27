العثور على جثة شاب داخل منزله ببنى سويف

عثر أهالي قرية الشيخ على التابعة لبياض العرب بمركز بني سويف، اليوم الثلاثاء، على جثة لشخص داخل منزله وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنى سويف يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور على جثة شاب داخل منزله بقرية الشيخ على التابعة لبياض العرب والذى وجه بسرعة كشف ملابسات الواقعة.



وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لشخص يدعى "محمد.م.ش 35 سنة، وجار نقلها بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام بعد مناظرة النيابة العامة، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.