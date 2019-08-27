"الجميلة والوحش" و"مملكة السوس" و"الرهان" في عروض "القومي للمسرح" غدًا

يعرض المهرجان القومي للمسرح المصري مساء غد الأربعاء، عروض "مملكة السوس" بمركز الهناجر للفنون إخراج جمال ياقوت، و"سينما مصر" بمركز الإبداع إخراج خالد جلال، و"الجميلة والوحش" بمعهد الفنون المسرحية إخراج مصطفى حسن، و"مش إلكترا" بقاعة سيد درويش مسرحية إخراج محمد عبدالمولى.

كما تضم العروض بمسرح العالم الكبير عرض "دائرة التباشير" إخراج أحمد كمال، وبمسرح العالم الصغير "حالة الأقدار" إخراج علي عثمان، وبقاعة الغد "الطوق والأسورة" إخراج ناصر عبدالمنعم، وبمسرح النهار عرض "الرهان" إخراج أحمد الرافعي، وبمسرح الجمهورية عرض "تريفاجو" إخراج إبراهيم الفرن، وبمسرح العرائس "محطة مصر" إخراج رضا حسانين.

كانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، افتتحت فعاليات الدورة الثانية عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير أحمد عبدالعزيز، في حفل أقيم السبت الماضي 17 من شهر أغسطس الجاري على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 من شهر أغسطس.