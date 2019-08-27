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عالم

سفينة حربية إسبانية تنقل 15 مهاجرًا رفضت روما استقبالهم

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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وصلت سفينة حربية إسبانية، اليوم الثلاثاء، إلى أحد الموانئ الإيطالية لنقل 15 مهاجرًا، تم إنقاذهم في وقت سابق، بعد أن رفضت روما استقبالهم.
وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم أن مدريد أرسلت السفينة الحربية منذ أسبوع لجمع هؤلاء المهاجرين بعد مواجهة مطوّلة بين السلطات الإيطالية وقارب إنقاذ إسباني خاص انتشل أكثر من 100 مهاجر، معظمهم من دول إفريقية، من البحار قبالة السواحل الليبية.
وأوضحت القناة أن كلًا من فرنسا، ألمانيا، لوكسمبورج، والبرتغال وافقت مسبقًا على استقبال باقي المهاجرين إلا أن إسبانيا وحدها هي التي أرسلت سفينة لإنقاذهم.
وتعارض إيطاليا وصول سفن الإنقاذ غير الحكومية إلى موانئها وتسمح فقط بتواجدهم بالقرب من الشاطئ إذا ما قررت دولة أوروبية أخرى استيعابهم.
وكان المدعي العام في مدينة أغريجينتو الإيطالية، أمر باحتجاز سفينة إنقاذ المهاجرين "Open Arms" التابعة لمنظمة غير حكومية إسبانية، والعالقة قرب السواحل الإيطالية منذ أكثر من أسبوعين. وقالت وسائل إعلام إيطالية إن المدعي لويجي باتروناجو أصدر أمر الاحتجاز بعد تفقده للسفينة رفقة الشرطة والأطباء.
وكان طاقم السفينة، طلب من السلطات الإيطالية استقبال المهاجرين لكن السلطات الإيطالية رفضت دخول السفينة لموانئها واقترحت عليها التوجه إلى إسبانيا.
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