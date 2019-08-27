وسط حراسة مشددة..«شيخ الطريقة الكركرية» يصل مصر ويلتقى مريديه

وصل أمس الأول، الشيخ محمد فوزى الكركري، شيخ الطريقة الكركرية المغربية لمصر، وسط حراسة مشددة، فى زيارة تستغرق أسبوعا، حيث التقى الكركرى، بعدد من المريدين الجدد أتباع الطريقة فى مصر، حيث تعد من الطرق الصوفية الأجنبية التى شهدت انتشارًا كبيرًا داخل مصر خلال الفترة الأخيرة.



وتعتبر الطريقة الكركرية التى يتزعمها "الكركري" من الطرق الصوفية المنتشرة فى شمال إفريقيا، وتتمركز فى دولة المغرب، حيث يصل أتباعها حول العالم، لنصف مليون مريد، حسب آخر إحصائية أعدتها الطريقة، وتحظى الطريقة الكركرية بانتشار واسع بين الشباب فى الشمال الإفريقى.



وكانت "الكركرية" أثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة، بسبب دعوتها بأن شيخها هو المهدى المنتظر، واعتاد أتباع الطريقة الكركرية المغربية، على ارتداء الملابس الملونة والمرقعة، حيث يعتبرون ذلك من آداب الزهد والتقشف، الأمر الذى أثار استغراب الجميع خلال الفترة الأخيرة.



