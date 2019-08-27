صور..مستقبل وطن يكرم أوائل الطلبة بشبين القناطر

نظمت الإدارة التعليمية بشبين القناطر احتفالا لتكريم أوائل جميع المراحل التعليمية بالدائرة، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن وتحت رعاية النائب مصطفى الكمار.



بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم السلام الوطني الجمهوري، وتم تكريم الطلبة المتفوقين في جميع الأنشطه وأوائل الطلاب بالمستويات التعليمية المختلفة.



وأعرب أهالى الطلاب عن سعادتهم البالغة، مؤكدين أن هذا الحفل يمثل حافزًا كبيرًا للطلبة ويدفعهم إلى مزيد من النجاح والتفوق.