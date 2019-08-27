افتتاح منشآت رياضية بنادي"سخا" بتكلفة 7.5 مليون جنيه

افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، عددا من المنشآت الرياضية بنادي سخا الرياضي بتكلفة 7.5 مليون جنيه.

وقال المحافظ، إن من هذه المنشآت تطوير مدرجات نادي سخا بتكلفة 2.5 مليون جنيه بدعم من المحافظة بسعة 1000 متفرج، وحمام السباحة بالنادي بتكلفة 5 ملايين جنيه على مساحة 1500 متر، يحتوي علي حمام سباحة تدريبي ملحقًا به غرف خلع الملابس وغرف للإداريين وكذلك غرف للحكام وبرجولات حول حمام السباحة، بالإضافة إلي حمامة سباحة للأطفال، مشيرًا إلي أن الهدف من إنشاء حمام السباحة بنادي سخا هو تحفيز الشباب لممارسة الرياضة بالإضافة إلى زيادة الدخل وتعظيم الموارد المالية للنادي.

وأكد أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، ودعم جميع الفرق الرياضية والمتفوقين رياضيًا، موضحًا أنه سيتم دعم أندية كفرالشيخ ماديا، وحسب مشاركة كل ناد في عدد الألعاب والمسابقات ومستوياتها.